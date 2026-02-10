Wyoming, sobre el 'Juego de rojos' a la izquierda del PSOE: "Primer episodio y ya se han matado todos en la boda roja"

"Unos quieren hablar, pero sin formar partido porque no tienen apoyo político. Otros quieren hacer lo mismo de antes. Otros no quieren saber nada y otros acusan a los primeros de estar abriendo las puertas a la derecha", reflexiona Wyoming.

La iniciativa de Gabriel Rufián de abrir un debate con el objetivo de reunir a todas las formaciones a la izquierda del PSOE ha provocado todo un 'Juego de rojos' que Wyoming y Sandra Sabatés analizan en el vídeo sobre estas líneas.

Junto a Emilio Delgado, diputado de Más Madrid, Rufián ha convocado un acto que pretenden que sea un espacio de reflexión, pero no un nuevo partido político, como así ha explicado Delgado en 'Al Rojo Vivo'.

En respuesta, Sumar anunciaba un evento propio en el que pretenden lanzar una alianza de izquierdas de cara a las generales. Mientras tanto, los partidos independentistas como Bildu, BNG o la propia Esquerra se han apresurado a desmarcarse de los planes de Rufián.

Podemos, por su parte, no se muestra partidario de una alianza, ni con Rufián ni con Sumar, a los que Ione Belarra ha acusado de "alimentar a la derecha y la extrema derecha".

"Unos quieren hablar, pero sin formar partido porque no tienen apoyo político. Otros quieren hacer lo mismo de antes para volver a liderar. Otros no quieren saber nada y otros acusan a los primeros de estar abriendo las puertas a la derecha", resume Wyoming, que considera que este 'Juego de rojos' es mucho "más animado y más corto" que 'Juego de Tronos': "Primer episodio y ya se han matado todos en la boda roja".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.