La 'señora bien', muy indignada con el cura DJ: "¿En qué parte de la Biblia se habla de esto?"

Cristina Gallego se ha convertido en la colaboradora más conservadora para hablar sobre una de las actuaciones de las Fiestas del Pilar de Zaragoza: la del padre Guilherme, un religioso portugués que, además, es DJ.

Cristina Gallego se convierte en Piluchi, la señora bien, y llega al plató mientras suena música electrónica. "Se está usted equivocando", aclara el Gran Wyoming, "esto es El Intermedio no una rave". "Eso digo yo", se queja 'Piluchi', "¿esto qué es?".

La colaboradora más 'conservadora' pide que quiten la música ya que, como afirma, "es incluso más insoportable que una batucada". La 'señora bien' se queja, entonces, de que en las Fiestas del Pilar del Zaragoza ha pinchado el padre Guilherme, un conocido dj que, además, es cura.

"Es portugués y, en lugar de estar comiendo bacalao y escuchando fado, se dedica a ir por el mundo poniendo esta música", manifiesta 'Piluchi', "el aleluya ya te digo yo que no lo canta". "No sabéis la que lio este señor en la plaza del Pilar", añade.

"Estoy en shock, pero, ¿esto qué es?", pregunta la 'señora bien, muy alarmada. "¿Tú crees de verdad que se puede cantar una canción religiosa así?", pregunta, "¿En qué parte de la Biblia se habla de esto?". 'Piluchi', muy enfadada, cuenta que ante hechos así se enciende "como una velita de ofrenda".

La 'señora bien' considera que los curas "hablan en latín, te preguntan en el confesionario si te tocas el pilindrín y, como mucho, te dan un poquito de vino". "No como el portugués este que estaba haciendo que volasen los cubatas", concluye, "lo que hace este señor es herejía".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.