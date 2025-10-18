'Ayuso' dedica una canción de Rocío Jurado a Sánchez: "Es un gran necio, un estúpido engreído..."

El Gran Wyoming anuncia que ha podido 'acceder', en exclusiva, a un vídeo de la 'presidenta madrileña' en la que canta una popular canción de la tonadillera de Chipiona: 'Ese hombre'.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Pedro Sánchez, como señala el Gran Wyoming "tienen una relación tortuosa". El presentador afirma que esta se parece cada vez más a la de Pimpinela.

El presentador anuncia que el programa ha tenido 'acceso' en exclusiva a la canción que está preparando Ayuso a Sánchez. El tema es una popular canción de Rocío Jurado titulado 'Ese hombre'.

Gracias a unas imágenes generadas con Inteligencia Artificial, se puede ver como la presidenta madrileña canta algunos versos de la canción de la tonadillera de Chipiona, apodada como la más grande. "Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso", canta Ayuso, mientras se suceden imágenes del presidente del Gobierno.

Tras ver la 'interpretación' de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Wyoming aclara que la verdadera Ayuso no habría escogido una canción de Rocío Jurado, sino que habría preferido una de Mecano. Y canta: "Hijo de la fruta".

