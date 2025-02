'Facheando' dedica una versión de 'Americanos' a la cumbre ultra de Vox: "Os recibimos amigos fachas con alegría"

'La señora bien', 'Show me the Dani', y 'José Miguel de Monzón y Monzón' han compuesto una canción que dedican a todos los que asistirán a la cumbre ultra organizada por Patriotas, una formación presidida por Santiago Abascal.

Raúl Pérez se ha convertido en el líder de ultraderecha Santiago Abascal para participar en 'Facheando', acompañando a sus 'colaboradores' habituales: Piluchi, la 'señora bien' de Cristina Gallego, el 'cryptobro' de Dani Mateo, 'Show me the Dani', y el alter ego ultra de Wyoming, José Miguel de Monzón y Monzón. Este fin de semana, Madrid acogerá una cumbre ultra organizada por Patriotas, una formación presidida por Abascal. Los tres han preparado un regalo muy especial para el 'líder de Vox': una canción de bienvenida para todos los ultraderechistas que se reunirán en la capital.

El tema, que versiona a la popular canción 'Coplillas de las divisas', más conocida como 'Americanos', de Lolita Sevilla, del film 'Bienvenido, Mister Marshall'. A su inicio, Piluchi canta: "Los fachas más ilustres vienen a España a visitarnos, quieren salvar Europa de tanto pogre y tanto guarro". La 'ultraconservadora' no puede disimular su pasión por el líder de Vox y también le dedica unos versos: "Don Abascal es quien los recibe, con pelo en pecho, madre como me pone, eso es un hombre hecho y derecho".

"El brazo en alto, para saludar a nuestros hermanos", dice en su estribillo 'Piluchi'. "Vienen de fuera, pero en avión no en una patera", sigue 'José Miguel de Monzón y Monzón. "Os recibimos amigos fachas con alegría", sigue el estribillo, "ole las cryptos, olé los burpees y ole las IAS", sigue 'Show me the Dani'.

"Aquí estamos los patriotas para acabar con todos los woke", afirma 'Wyoming', "con esa gilipollez de nací mujer y me siento hombre". "Con los que dicen que los glaciares se están fundiendo y no aprovechan para vender el hielo, yo no lo entiendo", dice 'Show me the Dani'. "Os recibimos amigos fachas con alegría, os esperamos con fachaleco y con banderitas", canta el trio al unísono.