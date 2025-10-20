Ahora

Multas de hasta un millón de euros

Consumo abre un expediente sancionador a una gran promotora de festivales de música por posibles prácticas abusivas

Los detalles Desde Consumo han detectado que esta empresa podría estar incurriendo en prácticas abusivas como prohibir de forma generalizada acceder a los festivales con comida y bebida o imponer condiciones abusivas para poder retirar el dinero de las pulseras con las que se pagan las consumiciones.

Fuegos artificiales en un festival de músicaFuegos artificiales en un festival de músicaRahul Pandit / pexels.com
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El Ministerio de Consumo ha abierto un expediente sancionador a una gran promotora de festivales de música por posibles prácticas abusivas. Según indican desde el Ministerio que dirige Bustinduy, se trata de una empresa que organiza estos festivales en diferentes comunidades autónomas de España.

Desde Consumo han detectado que esta empresa podría estar incurriendo en prácticas abusivas como prohibir de forma generalizada acceder a los festivales con comida y bebida, obligar a los usuarios a pagar un extra para poder entrar y salir del recinto o imponer condiciones abusivas para poder retirar el dinero de las pulseras con las que se pagan las consumiciones.

De esta manera, el Ejecutivo recuerda que de constatarse estas prácticas supondrían infracciones del artículo 47 de la Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios, y podrían acarrear multas de hasta un millón de euros.

Tras la apertura de este expediente sancionador, se abre ahora un periodo máximo de nueve meses para su instrucción y para su resolución por los órganos competentes del Ministerio.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Israel "reanuda el alto el fuego" tras los ataques en el sur y centro de la Franja y acusar a Hamás de violar el acuerdo
  2. España propone acabar con el cambio de hora en 2026 en la Unión Europea: "Ya no tiene sentido" 
  3. El vídeo del millonario robo en el Louvre: los ladrones accedieron al museo haciéndose pasar por obreros
  4. Trump acusa a Petro de ser un "líder del narcotráfico": "Se ha convertido en el mayor negocio de Colombia y no hace nada para detenerlo"
  5. Rodrigo Paz gana las elecciones en segunda vuelta e inaugura una nueva etapa en Bolivia
  6. Kira y Sandra, víctimas de acoso y de la inacción ante el bullying que sufrieron en clase: "Los protocolos no se aplican"