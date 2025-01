Perfecto Andrés, magistrado emérito del Tribunal Supremo, sobre el juez Hurtado: "Encarna un modelo de juez que no me convence"

Andrea Ropero entrevista a Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado emérito del Tribunal Supremo. Durante su charla, la reportera de El Intermedio le pregunta sobre el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la actuación del juez instructor, Ángel Hurtado.

"¿Por qué cree que el juez Hurtado está actuando así?", plantea Andrea Ropero. "Supongo que está convencido, profesionalmente creerá que está haciendo lo que tiene que hacer", responde el magistrado. "Desde mi perspectiva, creo que encarna un modelo de juez que no me convence", añade Perfecto Andrés.

Por otro lado, Andrea Ropero le pregunta si García Ortiz podría terminar sentado en el banquillo y si debería dejar su cargo como fiscal general del Estado.

"Tal y como están las cosas, es perfectamente posible", asegura. Asimismo, se muestra a favor de que un cargo público abandone su puesto en caso de imputación, aunque en este caso reconoce que hay un matiz que le hace replantearse su postura.

"No tengo ninguna duda de que, si un cargo público es imputado, debe optar por dejar el puesto. Pero cuando la imputación tiene los problemas que tiene esta, es tan problemática, tan poco consistente, a mí se me plantea un problema. Porque ceder ante una iniciativa de esta naturaleza, yo no sé si se le puede exigir a una persona que, a mi modo de ver, está cargada de buenas razones", reflexiona Perfecto Andrés.