Pedro Mansilla sentencia el vestuario de Gabriel Rufián: "Ha pasado de ser el haragán de Santa Coloma a un dandy de la Diagonal"

Pedro Mansilla analizaba los distintos looks de Gabriel Rufián, desde su chándal o sus camisetas con las que "iba vestido como si perteneciese a la kale borroka", hasta sus elegantes trajes que le dan un aire "presidenciable".

Ante los intentos de Gabriel Rufián por unificar la izquierda a la izquierda del PSOE, Pedro Mansilla analizaba el estilismo del portavoz de ERC en el Congreso, un hombre que ha ido cambiando su forma de vestir: "Es evidentemente la expresión de una persona que ha dejado de ser el haragán de Santa Coloma de Gramanet para convertirse en un dandy de la Diagonal", comentaba el experto.

Un look que contrasta con el de hace diez años, donde según Wyoming "era independentista incluso para vestir" con sus camisetas reivindicativas. "Iba vestido casi como si perteneciese a la kale borroka", apunta Mansilla, que recordaba esa combinación "muy extraña" que, en su opinión, "hay que tener mal gusto para ponérsela".

Mansilla explica que en aquella época Rufián acababa de llegar al Congreso y, como Podemos, "también quería terminar con la casta", algo que ejemplarizaba con ese vestuario que es "una provocación contra las buenas formas que exige la derecha". En este tiempo, indicaba el experto, Rufián ha terminado siendo "un parlamentario brillantísimo, que yo creo que en el fondo dice lo que media España diría si pudiese hablar".

Con su look actual, para Mansilla Rufián "va vestido de lo que podría ser un presidenciable, un molt honorable o, como mínimo, un consejero". Una forma de vestir que el experto llevaba observando desde el momento en que ERC decidió apoyar a Illa como presidente de la Generalitat.

También señalaba que Rufián va entalladito en la línea de Abascal y que "ha entendido lo importante que es que tu vestido vaya acompasado a tu línea política". "Ser de izquierdas no quiere decir ir vestido como un mamarracho y perfectamente él es el ejemplo de conciliar estas dos actitudes", señalaba.

Respecto a su peinado, Mansilla destacaba que Rufián "va un poco a la vanguardia del proletariado universitario", hasta el punto de que "más que un político, parece un futbolista". Su corbata, añadía, es la típica del "centro izquierda".

Mansilla concluía su análisis comentando uno de los looks más controvertidos de Rufián: el chándal con el que un día llegó al Congreso. "Esto es una vergüenza, supongo que él es el primer arrepentido", aseguraba rotundo el experto en moda de El Intermedio.

Por último, de cara a una alianza de izquierdas, valoraba si Rufián y Yolanda Díaz encajan estéticamente: "Son dos personas a las que les mueve la estética y eso quiere decir que empezamos por la belleza y terminaremos por la verdad", reflexionaba.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

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