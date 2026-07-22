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Joan Baldoví califica de "robo" el escándalo de las VPP de Alicante: "Han quitado toda transparencia para quedárselo entre cuatro"

En pleno escándalo del residencial Les Naus, Andrea Ropero hablaba con Joan Baldoví sobre la promoción de vivienda pública de la que se habrían beneficiado varios cargos del Ayuntamiento de Alicante, entre ellos la propia concejala de Urbanismo.

En pleno escándalo del residencial Les Naus, Andrea Ropero hablaba con Joan Baldoví sobre la promoción de vivienda pública de la que se habrían beneficiado varios cargos del Ayuntamiento de Alicante, entre ellos la propia concejala de Urbanismo.

Andrea Ropero visitaba la promoción de vivienda pública protegida de Les Naus, en Alicante, protagonista de un escándalo político por las adjudicaciones de viviendas a varios cargos relacionados con el Ayuntamiento, entre ellos la propia concejala de Urbanismo.

Allí habló con Joan Baldoví, que elevaba la responsabilidad a la Generalitat Valenciana de Carlos Mazón, que, explicaba, "lo que hace es subir el umbral de renta" a 66.000 euros, además de "introducir factores que minan la transparencia".

"Esto es un escándalo, es de sinvergüenzas", afirmaba el portavoz de Compromís en Les Corts, que explicaba cómo "se ha vendido un solar a mitad de precio para que se beneficie la concejala, un notario, el jefe de Gabinete de la consellera, la funcionaria ascendida a dedo por el PP, familiares de la concejala, del alto cargo del Ayuntamiento" y lo calificaba directamente de "robo".

Baldoví defendía que desde el Ayuntamiento "no les interesa" hacer un control sobre las adjudicaciones, porque si hubiera sido así "habrían obligado a que se apuntaran a la lista donde están 75.000 valencianos apuntados", en lugar de una lista del promotor: "Han quitado toda transparencia para que esto se lo quedaran entre cuatro", sentenciaba.

Baldoví vaticinaba que aparecerían "más nombres y más promociones", porque "esto es el PP de Alicante trabajando como ha trabajado toda su vida, con corrupción".

Desde Compromís habían pedido una comisión en las Cortes Valencianas para que Mazón y su consejera de Vivienda dieran explicaciones, aunque el ya expresident dijo que los adjudicatarios cumplían todos los requisitos: "¿Qué requisitos? Ser del PP, ser amigos del promotor...", comentaba Baldoví, que reclamaba que esos pisos fueran "a gente que cumplía los requisitos y no a estos sinvergüenzas".

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