'Bad Bunny' le dedica una canción a Feijóo: "Santi me preguntó si quiero ser su novia, le he dicho que sí porque no tengo otra"

Raúl Pérez se convertía en Bad Bunny poco después de su reivindicativo show en la Super Bowl y le manda versiones y perreo en forma de mensajes a Donald Trump, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Después de su reivindicativo show en la Super Bowl que se convirtió en toda una celebración de la cultura latina y la diversidad en los Estados Unidos de Donald Trump, 'Bad Bunny' visitaba El Intermedio a través de la imitación de Raúl Pérez.

El presidente de Estados Unidos aseguró no haber entendido nada de su actuación y la calificó como una de las peores en la historia de la Super Bowl. El 'cantante', por su parte, le respondía como mejor sabe, cantando "por la mañana café, por la tarde ron": "Que el ICE detenga a los delincuentes, a los que salen en los papeles de Epstein".

Entre perreo y perreo con Wyoming, 'Bad Bunny' también hablaba sobre su camiseta de Zara y aseguraba que "Amancio Ortega es mi bro, mi pana, un real man".

Tras dedicarle el show de la Super Bowl a Trump, 'Bad Bunny' explicaba que a Pedro Sánchez le dedicaría su canción 'Debí tirar más fotos': "Debí tirar más fotos de cuando ganaba, en las autonomías yo siempre arrasaba".

A Feijóo también le dedicaba uno de sus hits: "Santi me preguntó si quiero ser su novia, le he dicho que sí porque no tengo otra", mientras que para Abascal sonaba "fuera okupas, baby, más votos, baby, los papeles, baby, más votos, baby, feminazis, baby".

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