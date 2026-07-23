Isma Juárez monta su propia banda en Arroyo de Cuéllar, el 'pueblo del rock': "La lechuga está pocha"

Isma Juárez visitaba Arroyo de Cuéllar, una pequeña localidad de Segovia que presume de ser 'el pueblo del rock'. Allí conocía a su alcalde, algunos de los músicos locales y montaba su propio grupo: los 'Wyo Band'.

En su sección 'Un país en la riñonera', Isma Juárez visitaba Arroyo de Cuéllar, un pequeño pueblo de Segovia de poco más de 300 habitantes que tiene tres bandas de rock y celebra dos festivales al año.

Allí han tocado grupos como Barón Rojo, Muro o Medina Azahara. De hecho, su alcalde aprovechaba el altavoz de El Intermedio para pedir a Iron Maiden que fuera allí a tocar. A cambio, Isma le pedía una concejalía. "Ningún problema", le respondía el regidor.

Allí se encontraba con un joven que le cantaba 'Welcome to the Jungle' de Guns n' Roses y visitaba el conocido como 'bar del rock" del pueblo. Su dueño le aseguraba que "no hay gente de reguetón" en el pueblo.

El reportero de El Intermedio hablaba con los músicos de una de las bandas locales, 'Red Pontiac', que le explicaban que se metieron en el rock para ligar y "por el dinero" y "al final, ninguna de las dos".

Uno de ellos es el hijo de uno de los pioneros del rock, al que también tenía la oportunidad de conocer Isma. Su banda compartió escenario con Medina Azahara en su 25 aniversario. Recordaba que en su época había dos discotecas y "los pinchas eran unos fenómenos": "Había muy buena cultura, sobre todo rock, pero incluso blues y jazz", explicaba.

Isma Juárez se animaba a montar su propia banda de rock, los 'Wyo Band', y debutaba con su propio single: "La lechuga está pocha". Sin embargo, se daba cuenta de que no es lo suyo y acababa pidiendo una de Eros Ramazzotti.

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