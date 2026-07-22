Un hombre, a favor de prohibir las redes sociales a menores de 16: "El algoritmo está preparado para que la gente se enganche como a otra droga"

Thais Villas llevaba a la calle el debate sobre prohibir, o no, las redes sociales a menores de 16 años, tal y como había anunciado Pedro Sánchez. Las opiniones y argumentos a favor y en contra, en este vídeo que recupera El Intermedio.

En 'Hablando se enciende la gente', Thais Villas planteaba en plena calle un debate sobre la proposición de Pedro Sánchez de prohibir las redes sociales a menores de 16 años.

Una joven defendía que "las prohibiciones estimulan más el uso" y que habría que "confiar un poco en las generaciones que vienen" y, "más que prohibir, enseñarles cómo gestionar las redes sociales bien y de manera sana".

Un hombre consideraba que no es una cuestión de educación, sino del algoritmo que "está preparado para que la gente se enganche como cualquier otra droga". Por ello, consideraba que con esta medida "lo que se está haciendo es proteger a los hijos, no es prohibir".

Una chica defendía que para los jóvenes es peor estar expuestos en las redes que aislados de ellas, porque en el primer caso "todo el mundo puede opinar de ti" y en el segundo las posibles críticas salen de "gente que te ve la cara".

Por ello un hombre consideraba que es necesario "estar preparado y tener una edad mínima, una madurez mental, intelectual, para poder entender dónde te metes en una red social".

La inmensa mayoría de los participantes en el debate tiene redes sociales, y precisamente las más jóvenes confesaban que pasan demasiado tiempo en ellas. "Yo no puedo prohibir a un nene las redes sociales si yo estoy a tope con ellas", señalaba.

En el caso de una chica de 19 años, afirmaba que tiene redes sociales desde los 13 y reconocía que eso no le ha venido bien: "Yo hubiera agradecido que me las hubieran quitado". Otra chica señalaba que en su caso nunca ha recibido críticas por su cuerpo o se ha sentido mal consigo misma.

Muchos de ellos consideraban que con este anuncio, Pedro Sánchez se estaba metiendo "en un lío", porque esta medida "a los jóvenes no les gusta": "Yo me entero de que el presidente Gobierno me está prohibiendo que acceda a redes y sinceramente no le voy a votar", comentaba una joven, mientras que una mujer valoraba la valentía del presidente al abordar esta cuestión.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

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