Cristina Gallego se ha convertido en Yolanda Díaz y Raúl Pérez en el 'Papa' para mostrar en El Intermedio cómo discurrió la reunión que tuvieron la vicepresidenta segunda del Gobierno y el Sumo pontífice en El Vaticano. El 'Papa' no dudó en alabar la figura de 'Díaz', afirmando que "ojalá poder con alguien como vos en la Argentina, alguien que le parara los pies al pelotudo de Milei que se dedica a hablar con su perro muerto".

'Yolanda Díaz' responde que ella, con el 'Papa', se iría de la mano al fin del mundo. "¿Se imagina lo que podríamos hacer juntos?", añade. La 'pareja' se une un una particular versión de la bonita canción 'Somethin' Stupid'. "Se que no pega nada que una roja comunista se arrodille ante mi", canta el 'Papa'.

"Menos le pega al Papa defender al colectivo LGTBI", responde la 'vicepresidenta segunda'. "Se que no debería ni decirlo pero molas un montón", canta a coro. "No me toques el concordato ni el IBI ahora que estás en el poder", sigue el 'Papa'. "Y tu haz algo con la pederastia que ya son muchos los casos, joder", responde Díaz.