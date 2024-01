"A los políticos españoles les encanta hacerse pasar por médicos", afirma Cristina Gallego. Como prueba de ello, apunta al último informe del "doctor González Pons", que "sabe diagnosticar un cáncer sin ni siquiera hacer una resonancia, así a ojo", destaca.

Pero advierte que este no es "el único prodigio de la medicina que está en nuestra política", pues expone que hay "todo un departamento de oncología" y gracias a sus diagnósticos se han descubierto infinidad de cánceres. Se refiere a discursos como los de Aznar, Ignacio Gil, Reyes Maroto o Pablo Iglesias, en los que incluían dicho término y señala, tras escuchar sus diagnósticos, que "la política española es como Google, todo es cáncer".

La 'doctora' Gallego revisa el estado del PSOE e indica que "no está en mal momento", pero le aconseja no fiarse porque "la salud es muy frágil". "Recuerde cómo estaba en 2017 tras la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general", comenta, y recuerda que el partido salió de la UVI y se recuperó hasta lograr volver al Gobierno, aunque "no fue gracias a la medicina sino a un milagro divino, Sánchez resucitó de entre los muertos y sin ayuda de desfibrilador, le bastó con la batería de su coche con el que hizo su tour por España".

También decide hacerle un chequeo a España, para lo que consulta con Josep Borrell, que receta "una política Ibuprofeno para bajar la inflamación". Pero pide una segunda opinión, la de Isabel Díaz Ayuso, que anima a hacer "una dieta detox y un diccionario de palabras a extirpar". "Ya veis el plantel de médicos que hay en la política, da para hacer una temporada entera de 'Anatomía de Grey'", expresa.