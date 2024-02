Raqueta en mano y con indumentaria de deportista, el 'Rafa Nadal' de El Intermedio, interpretado de manera magistral por el imitador Raúl Pérez, entra a plató para hablar de 'sportwashing'... bueno, más bien para defender las políticas de Arabia Saudí, el país que acaba de 'ficharle'. "Ya me he enterado que vas a cambiar el Masters 1000 por la MasterCard", le lanza la primera pulla Wyoming.

"Que hayas fichado por un país donde se cometen atrocidades contra los derechos humanos, pues...", le reprende el presentador. 'Rafa' le resta importancia. "Yo he estado allí y te puedo asegurar que no he visto a ninguna mujer quejarse de la falta de derechos. Bueno, y sin quejarse, porque como van en burka no he visto ninguna".

Wyoming insiste. "No son solo las mujeres, 'Rafa'. En Arabia Saudí se ejecuta a homosexuales, a disidentes, a las minorías... ¿No te preocupa que tu nombre quede ligado a estas barbaridades?", le pregunta. "Te has dejado una cosa en esa lista: ¡billetes! ¡billetacos! Por eso digo que no son racistas para nada, porque los tienen billetes de todos los colores".

Además, asegura que le han fichado para tener "un poco más de mano izquierda". Pero, ¿a cuánto asciende el contrato? "Si no soy capaz de memorizar el número de mi madre, ¿cómo me voy a acordar de lo que me pagan en Arabia Saudí, si el número es más largo?".

(*) El contenido al que hace referencia esta noticia fue emitido originalmente el pasado mes de enero en El Intermedio.