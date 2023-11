"Hermanos, se avecinan tiempos oscuros, la plaga de la amnistía se cierne sobre nosotros", alerta el 'Papa Wyoming' citando las sagradas escrituras de la 'Iglesia Aznariana', que imaginan un apocalipsis en el que las puertas del infierno las custodia "el perro Sánchez de tres cabezas: una de los comunistas, otra de los independentistas y otra de los bilduetarras".

La 'única esperanza' es el 'elegido' por el aznarísimo: "San Alberto Núñez Feijóo". Los dos han estado hoy en un acto en Madrid, donde Aznar ha asegurado que Pedro Sánchez "es un peligro para la democracia constitucional española". El expresidente también aseguraba no estar dispuesto a callarse y "a no asumir los riesgos", algo que para el monaguillo Mateo tiene toda la lógica, pues "no se calla ni en el vagón del silencio".

Aznar también animaba a la movilización, para lo que los miembros de la 'Iglesia Aznariana' han compuesto su propia canción de misa: "Vienen con amnistía, señor, rompiendo España con alegría, señor", "Además de por Rodalíes, señor, van a por la secesión" o "Hay que largar de la Moncloa al felón y enchironar a Puigdemont" son algunas de las estrofas que se pueden escuchar en el vídeo principal de esta noticia.