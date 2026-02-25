El monumental enfado de una madre cuando se entera de que su hijo se va a hacer más tatuajes: "Hala, vete a la mierda..."

Hugo se atreve a gastar una broma a su madre en El Intermedio. El joven le cuenta que se ha hecho un pendiente en la nariz y en las orejas y que, además, se va a tatuar gratis el brazo.

El Intermedio sale a la calle en su divertida sección 'Cría cuervos' en la que los hijos gastan una broma telefónica a sus padres para saber si su amor es incondicional. En esta ocasión participa Hugo, un joven que señala que lo que menos le gustaría a su madre es que se hiciera piercings y más tatuajes.

El chico le cuenta a su madre que le han liado y que se ha hecho un pendiente en la nariz y en las orejas. "Y me voy a seguir tatuando el brazo ahora", añade. Su madre no da crédito y le responde: "No me cabrees, que no tienes dinero".

"Es un chico que lo hace gratis por aquí por el centro", responde Hugo. "Hala, vete a la mierda, Hugo, no me toques los cojones", responde su madre, muy enfadada, "no te metas a hacer cosas de esas, no me toques las narices".

El joven intenta tranquilizarla contándole que el tatuador les ha enseñado sus trabajos. Ella advierte que "no dan duros a pesetas". "Lo voy a hacer", se reafirma el chico, "luego te mando una foto". La madre amenaza con colgar. "Déjame en paz, haz lo que quieras, haz lo que te salga de los cojones. Hala, adiós", añade ella, muy molesta.

Hugo, finalmente, aclara que ha sido una broma y que no se ha hecho ni pendientes ni se hará un tatuaje. Además, le cuenta que va a salir en El Intermedio. "Que sí, vale", responde ella poco convencida.

