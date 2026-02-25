Wyoming tira basura siguiendo el ejemplo de Feijóo: "Yo esparzo la del plató y él el discurso de extrema derecha"

Después de que en su documento marco el PP asuma en la práctica gran parte del programa de la extrema derecha, El Gran Wyoming responde a Alberto Núñez Feijóo: "¡Con lo bien que estabas en Galicia comiendo pulpo!".

Después de que el Partido Popular publicara este lunes un documento marco con el que buscaban asentar las bases de los futuros acuerdos con Vox, para gobernar tanto a nivel autonómico como también en caso de llegar a La Moncloa", Vox ha declarado que considera "una ofensa" la propuesta ya que incluía el respeto expreso al cumplimiento de la Constitución.

Santiago Abascal, en 'Espejo Público', ha afirmado que le molesta "que, de alguna forma, el señor Feijóo pretenda insinuar que Vox es un partido que no defiende el Estado de Derecho o el sistema democrático". "Que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox, es algo que no es correcto", añadía.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que es "un error" porque "ese documento no es para Vox" sino para "ordenar el posible acuerdo marco para dar estabilidad a los gobiernos del PP": "Es un documento para el PP, no para Vox". Tras escucharle, El Gran Wyoming no da crédito y destaca en el plató al líder del PP: "¡Con lo bien que estabas en Galicia comiendo pulpo!".

"Claro, claro, todo ha sido un malentendido, es un documento para que lo lee el PP y lo deje en el váter", ironiza el presentador de El Intermedio, que recuerda que "es el clásico documento interno que publican para que lo lea todo el mundo dando las instrucciones de cómo actuar con estos señores". "Es un documento interno y está a punto de serlo mucho más porque los del PP están dispuestos a metérselo por dónde sea con tal de pactar con Vox", afirma El Gran Wyoming.

Por su parte, Sandra Sabatés destaca que, además, "en ese documento marco el PP asume en la práctica gran parte del programa de la extrema derecha ya que el texto "endurece el tono contra la migración, diluye la violencia de género al hablar de todo tipo de violencia e, incluso, se enfrenta a la postura de la Unión Europea al cargar contra el cambio climático". Tras escuchar a Feijóo defender su cambio de postura con el cambio climático, El Gran Wyoming esparce basura en el plató de El Intermedio: "¡Vamos a hacerlo bien!, ¡a contaminar!".

"No van a estar los chinos emitiendo mierda en todos lados y nosotros separando la basura del cubo como si fuéramos idiotas", ironiza el presentador de El Intermedio, que destaca que está siguiendo "el ejemplo de Feijóo": "Cada uno esparce la basura que puede, yo la del plató y él el discurso de extrema derecha".

