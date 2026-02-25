'Yolanda Díaz' cuenta a Wyoming que igual que se han desclasificado los papeles del 23F "me desclasifico yo"

Cristina Gallego se convierte en la ministra de Trabajo para aclarar todas las dudas sobre por qué ha tomado la decisión de no ser candidata en las próximas elecciones generales, que se celebraran en 2027.

Yolanda Díaz ha anunciado este miércoles que no será candidata en las próximas elecciones generales. Para conocer el porqué de esta decisión, El Intermedio cuenta con la 'propia vicepresidenta segunda del Gobierno'.

El Gran Wyoming pregunta a la 'ministra de Trabajo' por qué ha decidido anunciar este miércoles su decisión. "Estamos todos liados con los papeles del 23F...", señala el presentador. "El mejor día, ¿no? Desclasifican los papeles y me he desclasifico yo", responde 'Yolanda'. 'Díaz' explica que ella seguirá luchando, acompañando, defendiendo y animando a los trabajados. "Ahora más tranquiliña y sin tener que aguantar a Antonio Garamendi", añade, "qué pesado es".

El presentador señala que hay personas que señalan que su marcha "puede allanar el camino para que Podemos forme también parte de esa nueva alianza de la izquierda". "No me diga eso que entonces no me voy", responde 'Diaz'. "No, es broma", aclara, "me voy". 'Yolanda' afirma que se va con la satisfacción de haber hecho un buen trabajo.

La 'ministra' cuenta que ha subido el salario mínimo un 66%, que ha reducido la brecha de género en un 21% y que ha hecho más rica la vida de los españoles. "Si es que he bajado la tasa de paro al 10%", añade, "no puedo dejar de trabajar y crear empleo".

Sobre quién será su sustituto, Wyoming le cuenta que Gabriel Rufián ha propuesto como candidato a Pablo Bustinduy. "Ah, el pequeñito", responde la 'ministra', "es muy majo, pero yo no me lo imagino como candidato de la izquierda, lo veo más como candidato de Eurovisión Junior".

Por otro lado, Isabel Díaz Ayuso ha señalado que como finiquito quizá se lleva un puesto en el PSOE. 'Yolanda' aclara que no necesita estar en un partido político para seguir "empujando, acompañando, construyendo y trabajando por los españoles".

"Un momento, ¿sigue usted o se va?", pregunta, extrañado, Wyoming. 'Díaz' indica que se irá cuando acabe la legislatura. "Así que antes me da tiempo a subir el salario mínimo otra vez, a regularizar a miles de trabajadores y a perder cinco votaciones de la reducción de la jornada laboral", explica.

Wyoming aprovecha para preguntar a la 'ministra' cómo le ha sentado la demanda de Julio Iglesias. 'Díaz' expone que a ella solo le importa un julio: "Julio de 2027, que es cuando dejaré la vicepresidencia, pero seguiré trabajando por todos los españoles".

