'Yolanda Díaz' irrumpe en la 'misa Aznariana' para hacer una inspección: "Recen lo que sepan para que no les cierre la iglesia"

Cristina Gallego, convertida en la ministra de Trabajo, interrumpe al 'monaguillo Mateo' y al 'papa Wyoming' durante la eucaristía ya que quiere saber si en la iglesia se cumplen los derechos laborales.

La 'Iglesia Aznariana' vuelve a abrir sus puertas. El 'monaguillo' Dani Mateo recibe a los feligreses ya que, como desvela, el 'santo padre' Wyoming se está poniendo "la Santa Braga Faja". El 'monaguillo' decide hacer un truco de magia para entretener a los feligreses, pero es sorprendido por el 'sumo pontífice'.

El 'papa Wyoming' inicia la misa. El 'sumo pontífice' cuenta que José María Aznar "ha tenido a bien descender sobre los campos de Castilla para ayudar al apóstol Mañueco en las elecciones de su región". "Es una pena que para su visita no se haya puesto el outfit que solía llevar cuando andaba por esas tierras de Castilla: el de Cid Campeador", añade.

"En el día de hoy se está hablando mucho de la desclasificación de los evangelios apócrifos del 23F", recuerda el 'papa Wyoming'. El 'sumo pontífice' señala que la pregunta que nos deberíamos hacer es por qué se ha hecho en este momento. "Muchos falsos profetas dirán que salen porque estamos en la semana del 45 aniversario del golpe, pero a los verdaderos aznarianos no nos la dan con queso", añade.

Aznar expone que a Sánchez "le importa todo nada, lo único es estar en el poder". "Le da igual desclasificar, como si tiene que regularizar a tres millones de inmigrantes, lo que quiere es desviar la atención de que los terroristas están saliendo de las cárceles del País Vasco", expone el expresidente popular.

"No sé lo que fuma el aznarísimo, pero quiero uno", comenta el 'monaguillo' tras escuchar las palabras de Aznar. Mateo plantea una duda al 'santo padre': "¿No es cierto que durante su presidencia se excarcelaron a 300 presos de ETA y se regularizaron inmigrantes?".

"No tienes edad para saberlo", responde el 'papa Wyoming', "eres solo un niño". "La única pregunta que deberías hacer es por dónde te va a venir la próxima colleja", añade Wyoming. Aznar, como cuenta el 'sumo pontífice', también ha querido lanzar un mensaje sobre las negociaciones con Vox.

El expresidente del Gobierno ha indica que "el interés fundamental de los dirigentes populistas de la derecha en España, es decir de Vox, es no pactar con el Partido Popular". "En los dirigentes prevalece el criterio de que para ellos y su futuro, es más interesante el fracaso del PP", expone.

"Bienaventurados Aznar por recordarnos que VOX solo quiere el fracaso de los populares", afirma el 'sumo pontífice'. "No van a parar hasta mandar a fray Feijóo de vuelta a Os Peares", añade el 'monaguillo'.

El 'papa Wyoming' señala que "el aznarísimo ha decidido pasar al ataque y mandar un mensaje a Santiago Abascal para que deje de torpedear las negociaciones". "La política de decir que no a todo no vale para nada", afirma. "Alabado sea Aznar, que nunca tiene problemas en cantarle a Vox las cuarenta", afirma el 'santo padre'.

'Yolanda Díaz' irrumpe en la misa aznariana ya que, como explica, quiere ver que se cumplan todos los derechos laborales. "Además, hace tiempo que quería conocerle, todo el mundo sabe que me pirro por los papas", añade.

"¡La 'Fashionaria'!", explica el 'papa Wyoming, "no la mires a los ojos directamente, monaguillo Mateo, si lo haces, te puedes convertir en piedra o, peor, en delegado sindical". 'Díaz' pregunta si el 'monaguillo' está cobrando el plus de nocturnidad.

"No, pero cobrar cobra regularmente", responde el 'papa'. 'Yolanda' señala que tampoco cumplen la ley de paridad, ya que no hay ninguna mujer en esta iglesia. "¿Ley de paridad? Aquí la llamamos la ley de paridas", responde el 'santo padre', "y como nos enseñó el aznarísimo, usted no me va a decir a mí cuántas mujeres o no tengo que contratar".

"Me temo que con esto tengo suficiente para redactar mi informe", señala la 'ministra de Trabajo', "ya pueden rezar lo que sepan para que no les cierre la iglesia".

