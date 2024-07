En plenas protestas de los agricultores, Thais Villas visitó el Congreso de los Diputados para calibrar hasta qué punto los políticos están en contacto con el mundo rural. Herminio Sancho, del PSOE, aseguraba que él mismo es agricultor y ganadero, mientras que Elías Bendodo recordaba que solía veranear en Torremolinos y dejaba una reflexión: "Todos los problemas se solucionan con el agua salada: el agua del mar, el sudor y las lágrimas". "Es más poético de lo que pensaba", reaccionaba la reportera.

Monica García, por su parte, afirmaba que es de pueblo "de adopción", si bien ha llegado a ser madrina de Cercedilla. En el caso de Teresa Jordà, de ERC, contaba que cuando era alcaldesa de la localidad de Ripoll y recibía a los Reyes Magos era un "momento mágico": "¿Cómo es que a usted le hacía tanta ilusión recibir a los Reyes Magos y a Felipe y Letizia nada?", le pregunta Thais en el vídeo sobre estas líneas.

Bendodo, Néstor Rego, del BNG, o Jordà explicaban cómo son las fiestas de sus pueblos, a las que incluso el diputado del PSOE invitaba a Thais: "El poquito cariño que me dan lo acepto", le responde la reportera. En el caso de la ministra de Sanidad, señalaba que aunque no ha estado en una matanza, desplumado una gallina o vendimiado, asegura que "he cogido setas". "¿Se las ha comido, alucinógenas?", le pregunta la reportera, a lo que García le responde que "alucinógenas no, soy anestesista y tengo mis propias...".

Los políticos también explican si alguna vez les han 'llevado al huerto'. En el caso de Mónica García, asegura que "he sido más de huerto capitalino", mientras que Elías Bendodo señala que "lo han intentado". Herminio Sancho, por su parte, responde con un tajante "he ido voluntario".

