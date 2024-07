El Intermedio recupera este reportaje de Thais Villas en el que charla con los niños de un colegio sobre el humor. En cuanto conocía el tema, Eric mostraba su ilusión ya que, como afirmaba, es "su especialidad". Así, aclaraba que "el humor es cuando alguien te cuenta chistes y te ríes".

Para Daniela, algo que la hacía reír mucho son "las tonterías de un amigo mío del cole, hace el mono". Por su parte, Alejandro afirmaba que se reía cuando su compañera Daniela se daba "algún golpecito y finge". Víctor, en cambio, se ríe con su hermano "porque es medio tonto". A Marta, en cambio, explicaba que se reía más de los "pedos de su hermano". "Estamos en el baño y me parto de risa", añadía.

Sobre si sus padres son graciosos, Malena contaba que "a veces". Mateo y Martina, en cambio, respondían de manera rotunda que no debido a que "son muy serios". Alejandro, por su parte, explicaba a Thais que en su familia todos eran graciosos. Daniela, su compañera, le contaba a la reportera que tiene un primo de dos años que no es nada gracioso. "Me pega unas patadas y me tira del pelo...", afirmaba. Además, se confesaba con Thais, explicándole que la última vez que le hizo una broma "se asustó un montón". "Puse un filtro de araña, salió corriendo, se tiró al suelo... ¡solo por un filtro!", añadía.

