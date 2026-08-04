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El momentazo de 'Ayuso' al condecorar a Wyoming con una medalla "de cemento armado y 80 kilos"

El Intermedio tiraba la casa por la ventana en 2025 para celebrar el 70 cumpleaños de Wyoming por todo lo alto. Entre las personalidades que intervenían para felicitarle, estaba la mismísima 'Ayuso'... del programa.

'Ayuso' concede la Medalla de la Comunidad de Madrid a Wyoming: "Es de cemento armado; que se pase y se la cuelgo al cuello"

"Soy el emisario de una felicitación que te ha querido hacer llegar una persona muy especial para ti", anunciaba Isma Juárez, interrumpiendo el desarrollo habitual de El Intermedio, para dar paso a un documento audiovisual que podríamos calificar como histórico de haberse producido en la realidad.

La mismísima 'Isabel Díaz Ayuso' deseaba feliz cumpleaños a El Gran Wyomign a través de una rueda de prensa y desvelaba que la Comunidad de Madrid quería destacar su "valía profesional": "Por eso le vamos a conceder la medalla de nuestra Comunidad".

Eso sí, "es de cemento armado y pesa 80 kg". "Cuando tenga un hueco libre, que se pase por aquí y se la cuelgo al cuello personalmente", añadía, para después despedirse con un tierno "un beso, chato".

Wyoming seguía con la broma y aseguraba estar emocionado y ni siquiera se veía capaz de acabar el programa.

*Este contenido corresponde al programa de El Intermedio emitido en mayo de 2025. Puedes verlo programa completo en Atresplayer.

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