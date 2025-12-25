Ahora

'Ayuso' concede a Wyoming una medalla de la Comunidad "de cemento armado y 80 kilos" por su "valía profesional"

El presentador ha agradecido emocionado esta distinción y ha comentado que la 'presidenta' madrileña "debe haberla hecho con los restos de un peeling facial de González Amador".

Isma Juárez sorprendía a Wyoming por su 70 cumpleaños con una 'felicitación' de 'Isabel Díaz Ayuso' en la que, además, anuncia que le concede la medalla de la Comunidad: "Es de cemento armado y pesa ochenta kilos".

El Gran Wyoming ha vivido este año un programa muy especial por su 70 cumpleaños, que le dejó felicitaciones de lo más llamativas. Entre ellas, una supuestamente procedente del rey emérito y otra atribuida a Isabel Díaz Ayuso.

Isma Juárez hizo de mensajero para mostrarle los deseos de la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Quiero felicitar al Gran Wyoming desde aquí por su 70 cumpleaños", aseguró 'Ayuso' ante los medios, antes de anunciar un reconocimiento a la trayectoria del presentador con la concesión de "la medalla de nuestra Comunidad".

En su mensaje, la 'presidenta' precisó además que el galardón "es de cemento armado y pesa 80 kilos", e invitó al homenajeado a recogerlo en persona: "Cuando tenga un hueco libre que se pase por aquí y se la cuelgo al cuello personalmente".

"Un beso, chato", concluyó, provocando la reacción del presentador: "Me estoy emocionando, no sé si voy a acabar el programa porque me va a dar algo".

Wyoming no tardó en responder con su habitual ironía. "Señora presidenta, una medalla, qué detalle", agradeció, antes de añadir "y sin necesidad de hablar con mi perro muerto como Milei".

Tras preguntar si realmente es de cemento armado, remató la broma asegurando que "debe haberla hecho con los restos de un peeling facial de González Amador" (pareja de Ayuso).

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

