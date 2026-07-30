Isma Juárez, aterrado por los bisontes de El Recuenco: "Todo hace apuntar que este reportaje no va a acabar bien"

El reportero visitaba este pequeño pueblo de Guadalajara cuyo alcalde, Kike Collada, tiene, tan solo 29 años. Este, además, había recibido un premio internacional por su labor.

El Intermedio recupera la visita que Isma Juárez hizo a El Recuenco, un pueblo de Guadalajara de solo 80 habitantes que, además, tiene un alcalde que destaca por su juventud: Kike Collada de, tan solo, 29 años.

Como contaba al reportero, al hablar sobre su gestión, mucha gente, debido a su juventud, "se esperan un poquito menos y es más fácil sorprender". Collada, además, había conseguido ganar el premio al Mejor Alcalde Político del año a nivel mundial.

Collada explicaba a Juárez que es necesario que el pueblo crezca. "¿De dónde se cree que come la gente o dónde se gestiona el agua que ellos beben?", reflexionaba. Por ejemplo, señalaba que están en búsqueda de un cabrero. "De momento tiene que dominar cabras, ovejas o vacas", explicaba, "pero, cuidado, que aquí por el monte se puede encontrar alguna otra cosa". El regidor se refería a los bisontes que hay en el pueblo.

Juárez se encontraba, entonces, con Midia, una joven que se trasladó al pueblo desde Barcelona. Como contaba a Isma, quería hacer un cambio de vida y cambiar el ajetreo de la ciudad por la tranquilidad de un pueblo. El reportero le pedía un consejo para ir a ver los bisontes. "Ya que no tienes niños, puedes acercarte bastante", comentaba Midia. "Ya que no hay gente que depende de mí...", señalaba, irónico, el reportero.

El reportero se animaba a acercarse hasta la zona en la que se encuentran los bisontes junto a Lía, una vecina del pueblo. "Hay nueve bisontes que, en cualquier momento, podrían aparecer por aquí", comentaba el reportero, "me dan miedo estos bichos".

"Estoy escuchando algo", decía el reportero. "Isma, eso es un pájaro", aclaraba Lía. "Todo hace apuntar que este reportaje no va a acabar bien", añadía. La vecina aclaraba que, en realidad, le estaba llevando fuera del pueblo ya que veían que no era muy válido para hacer la labor de cabrero.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de El Intermedio.

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