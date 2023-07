Entre 1954 y 1966 existió en un paraje desértico de Fuerteventura un campo de concentración franquista conocido con el eufemístico nombre de Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía que fue usado para, entre otras funciones 'reeducar' a los hombres homosexuales. Este lugar es uno de los escenarios principales en los que se ambienta la serie de Atresmedia 'Las noches de Tefía', ya disponible en Atresplayer.

Miguel del Arco, creador de esta producción, habla con Dani Mateo en El Intermedio acerca de este campo de concentración, sobre el que existen muy pocos datos y que ha sido prácticamente olvidado a lo largo de la historia. "Esa es una cosa que hizo muy bien el franquismo, ocultó absolutamente cualquier tipo de prueba de sus atrocidades".

El guionista encontró información sobre este hecho cuando investigaba para una obra de teatro que estaba escribiendo. "Se cruzó en mi camino la novela de Miguel Ángel Sosa Machín, titulada 'Viaje al centro de la infamia', que seguía a Octavio García, una de las pocas personas que ha dado testimonio real de su ingreso en el año 1954", relata.

La historia está compuesta por dos tramas, representadas una en color y otra en blanco y negro, y combina el horror del pasado con la fantasía de su imaginación. "Con todo el ascenso de la ultraderecha, ¿te has llegado a plantear mejor no estrenarla para no dar ideas?", pregunta el presentador del espacio. "Quiero dar ideas a todos estos los que todavía pensamos que podemos pararle los pies a los herederos del franquismo", asegura.

Además, critica que "lo que estamos viendo es realmente dar pasos agigantados hacia atrás": "Hay que imaginar un país mejor y creo que esta serie pone en perspectiva la Memoria Histórica y la reivindicación de que todos esos derechos adquiridos, fundamentales y sociales, están construidos sobre la sangre de quienes lucharon contra el franquismo".