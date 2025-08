Una mujer de barrio rico confiesa cuánto se gasta en comer en vacaciones: "En 10 días casi 2.000 euros"

Hace años, Thais Villas acudió a un barrio rico y un barrio obrero para saber cómo estaban pasando el verano sus vecinos. Una mujer de barrio rico explicó a Thais Villas que había estado todo el mes de agosto de vacaciones: "Hemos estado en Toronto todo el mes excepto una semana que estuvimos en Nueva York". "Alquilamos un loft de 3 o 4 personas y fueron 2700 dólares y en Nueva York también estuvimos en un hotel de cuatro estrellas", recordó la mujer.

Sin embargo, una mujer de barrio obrero destacó a Thais Villas que se iba dos semanas "a la costa, al Levante", eso sí, gratis: "Me voy de prestado a casa de mi tía, me sale muy bien". Además, la mujer desvelaba que no podía pasar de 100 euros sus gastos en los 15 días: "Hay que ajustarse". Por su parte, un hombre del mismo barrio confesó que había tenido vacaciones pero no las había podido disfrutar: "Me he quedado en Madrid porque estaba económicamente y no he podido ir".

Por otro lado, en el barrio rico destacaban cómo habían ido de hotel gastándose hasta 500 euros la noche, como un señor en Cádiz. Incluso, una mujer confesó que había estado en Calpe de apartamento mientras que en su viaje a Nueva York estuvo en un hotel de cuatro estrellas. Por último, la mujer confesó que se había gastado casi 2.000 euros en comida en 10 días: "Estaba todo carísimo".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.