El mensaje de Wyoming a pocas horas de votarse los decretos de vivienda: "Cero regulación es igual a cero protección para los inquilinos"

Wyoming reflexiona sobre la aprobación de los decretos de vivienda y tiene claro que uno sería mejor que cero: "Puede saber a poco, pero para millones de personas que no saben si podrán pagar la renovación de su alquiler es un respiro".

Wyoming arranca El Intermedio repasando tres conceptos matemáticos básicos: "Dos es más que uno, uno es más que cero y cero es igual a cero". Tres conceptos que parecen simples, pero que según el presentador "hay quien no acaba de comprenderlos".

Es algo que queda bastante claro en el proceso de convalidación parlamentaria de los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno. Wyoming apunta que a los progresistas les encantaría que se aprobaran los dos, porque "sería un primer paso para arreglar un problema que llevamos arrastrando demasiados años".

Al no tener la mayoría parlamentaria, el Gobierno depende de Junts y PNV, a los que, según Wyoming, "regular el mercado les gusta tanto como depilarse la espalda con cera".

Aún así, cabe la posibilidad de aprobar al menos uno de los dos decretos y, como uno es más que cero, "puede saber a poco, pero para millones de personas que no saben si podrán pagar la renovación de su alquiler o incluso si podrán seguir viviendo en la misma casa, la aprobación de ese decreto es un respiro", señala.

Lo que no es una opción, afirma, es que no se apruebe ninguno de los dos, porque "cero regulación es igual a cero protección para los inquilinos, especialmente para los más vulnerables".

En este sentido, señala que tanto PP como Vox "parece que quieren que el alquiler siga rigiéndose por la ley de la jungla y que cada uno se busque la vida", salvo en el caso de Ayuso, que "ya se la solucionábamos los demás".

También responde a Feijóo tras calificar los decretos de "trampa" y le explica que "trampa es pagar alquileres desproporcionados y no saber hasta cuándo van a poder seguir durmiendo bajo un techo".

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