Alicia del Río, sobre la posibilidad de que no se aprueben los decretos: "No nos garantiza que no haya otra Maricarmen"

La portavoz del Sindicato de Inquilinas expone que su organización ha pedido a los partidos que voten a favor de los dos decretos de la vivienda porque "van a mejorar sustancialmente la vida de la gente".

El Intermedio recibe a Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas. Como señala el Gran Wyoming, esta organización ha conseguido, con su empuje, poner en el centro del debate el problema de la vivienda.

Este viernes se van a votar en el Congreso de los Diputados los dos decretos de vivienda aprobados, recientemente, en el Consejo de ministros. Como señala Sandra Sabatés, lo más probable es que el primero se apruebe, pero, el segundo, "que incluye la renovación automática de los alquileres, probablemente no".

"Se legisla para los rentistas"

Para del Río, ese resultado significaría "que se sigue legislando para los intereses rentistas, una pequeña minoría que está utilizando las casas como forma de especulación". "Si pasa eso, va a salir una legislación que no nos garantiza que no haya otra Maricarmen", reflexiona, "habrá otra Maricarmen si no hay contratos indefinidos".

Alicia expone que si no es aprueba ese segundo decreto se está legislando para una minoría, "que son los rentistas que quieren especular". "¿Quién puede estar en contra de eso, sabiendo que somos millones de personas inquilinas que queremos tener vidas estables, seguir pagando?", plantea.

"Mucha gente va a vivir con tranquilidad"

El Gran Wyoming expone que la polarización va a provocar que muchos votantes del Partido Popular se oponen a este decreto "simplemente porque parece que esto está en manos de los progres". Del Río considera eso una excusa. "Estamos dando una medida que beneficia a un montón de gente, no puede ser que la excusa sea que no te gusta Pedro Sánchez", añade.

En el Sindicato de Inquilinas no les han gustado que se troceen los decretos, pero, a pesar de todo, están pidiendo a los partidos que voten a favor. "¿Qué pueden cambiar realmente estos decretos?", pregunta Wyoming.

La portavoz señala que estos decretos "van a mejorar sustancialmente la vida de la gente". Del Río expone que con las diferentes medidas que se incluyen "mucha más gente va a vivir con tranquilidad". "Es una medida que conquista derechos, no solo de vivienda", añade, ya que como expone la estabilidad va a permitir que los niños puedan seguir en su colegio o que mucha gente viva sin ansiedad al pensar que puede acabar su contrato de alquiler.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido