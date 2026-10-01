PNV y Podemos votarán 'sí' al primer decreto de vivienda, que queda en manos de la decisión de Junts

El contexto El PNV dará su apoyo "crítico" al primer decreto de vivienda y votará 'no' al segundo. Eso implica que, pese al visto bueno de Podemos a los dos decretos del Gobierno, el segundo decaerá. Hasta esta tarde no habrá decisión de Junts sobre cuál será el sentido de su voto para este viernes en el Congreso.

A menos de 24 horas de la votación en el Congreso de los Diputados sobre los Reales Decretos-ley de vivienda, el futuro de estas medidas es incierto. Junts, liderado por Carles Puigdemont, aún no ha decidido su postura, siendo crucial para el primer decreto. El PNV ha confirmado su apoyo crítico, considerando el decreto un "parche" con carencias. Podemos también votará a favor tras reunirse con sindicatos de inquilinos. Con el respaldo de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Compromís y BNG, el primer decreto podría aprobarse. Sin embargo, el segundo decreto, sobre renovación automática de alquileres, no tiene suficientes votos, ya que el PNV se opone.

A menos de 24 horas para que el Congreso de los Diputados vote los dos Reales Decretos-ley que ha aprobado el Consejo de Ministros para afrontar el problema de la vivienda en España, aún no se sabe si el primero saldrá adelante. A la espera de que se conozca la decisión de Junts, la votación del primer decreto está en manos de la formación de Carles Puigdemont.

El último en confirmar su voto a favor ha sido el PNV. Eso sí, los jeltzales insisten en que se trata de un apoyo "crítico" para un texto que consideran "un parche puntual, con muchas carencias". En la formación aseguran que el primer decreto "mantiene serias reservas respecto al impacto real de la norma y censura al Gobierno español por legislar en caliente en una materia tan importante como la vivienda".

Por su parte, este jueves la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avanzado que los cuatro diputados de su formación en el Congreso votarán a favor de los dos decretos de vivienda tras reunirse con la Confederación de Sindicatos de Inquilinos.

Si a esto añadimos los votos a favor que ya estaban confirmados -los del PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Compromís y BNG-, todo apunta a que el primer decreto podría salir adelante.

A la espera de la decisión de Junts

Ahora todas las miradas están puestas en Junts. Nada más conocer el texto, la formación de Carles Puigdemont se mostró muy reticente. Es más, el partido independentista aseguró este miércoles que están "decepcionados y preocupados" porque los objetivos principales, que eran proteger a las familias y frenar a los fondos buitre, no quedan blindados.

Aún se desconoce cuál será el voto de Junts. Si votará en contra, con lo cual la norma no saldrá adelante; si votará a favor o si se abstendrá. En este último caso, Coalición Canaria pasaría a ser decisiva. Con los 'noes' de PP, Vox, UPN y Javier Ortega Smith -quien está en el Grupo Mixto-, y los 'síes' de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Compromís, BNG, PNV y Podemos, Junts tendría que votar a favor de la norma. O, en su caso, tendría que abstenerse y Coalición Canaria votar a favor.

El segundo decreto no saldrá adelante

Lo que sí está claro es que el segundo decreto, el de la renovación automática de alquileres, no obtendrá los votos necesarios para salir adelante. A pesar de que el PNV ha confirmado su voto a favor del primer decreto, el partido nacionalista ha asegurado que votarán en contra del segundo decreto porque "supone un ataque al pequeño propietario y retraerá la oferta, que en Euskadi depende de estos en más de un 90%".

Con este 'no', aún con el voto de Junts en el aire y pese al visto bueno de Podemos, todo apunta a que este segundo decreto no saldrá adelante.

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