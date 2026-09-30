'Show Me the Dani' defiende que las empresas gasten más en IA que en sus trabajadores: "Consume 800 litros de agua, pero no se levanta para ir al baño"

'Show Me the Dani' analiza en las 'Páginas Salmonete' la noticia que informa de que ya hay empresas que invierten más en inteligencia artificial que en los sueldos de sus empleados: "Es mejor que un empleado".

'Show Me the Dani' irrumpe en las 'Páginas Salmonete' de El Intermedio para explicar que "el futuro es la IA y los empresarios de verdad lo saben".

Por ello, señala, hay "visionarios" que ya están gastando más en inteligencia artificial que en pagar a sus propios empleados humanos.

"Ahora diréis que esto pone en riesgo el mercado laboral, que va en contra de los sindicatos", comenta el 'cryptobro' de El Intermedio, que defiende que "la IA es mejor que un empleado".

"Consume 800 litros de agua, sí, pero no se levanta ni una vez para ir al baño", sostiene 'Show Me the Dani', que también señala que la inteligencia artificial "no se pilla bajas porque le duele la cabeza".

Por otro lado, y aunque cree que le van a llamar machista, también comenta que a la IA "ni le baja la regla, ni se queda embarazada ni te pide cobrar lo mismo que un hombre en su mismo puesto".

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