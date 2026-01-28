'Melania Trump', sobre su nueva faceta política: "Con suerte me dan el Nobel de la Paz y chincho a Donald"

Cristina Gallego se convierte en Melania Trump para analizar su nueva faceta pacificadora, primero con las protestas contra el ICE en Minnesota y después con Ucrania o la familia Beckham como próximos conflictos por mediar.

La situación de tensión en Estados Unidos por las redadas del ICE se ha disparado hasta tal punto que Melania Trump, que no suele involucrarse en cuestiones políticas, ha enviado un mensaje de "unidad" en Minneapolis durante la promoción de su documental.

La propia 'Melania' visita El Intermedio, imitación de Cristina Gallego mediante, para hablar de esta nueva faceta política, que según ella "es un nuevo hobby que he encontrado". "Estoy entretenida y con un poco de suerte me dan el Premio Nobel de la Paz y así chincho a Donald", afirma.

La primera dama de Estados Unidos asegura ver "mal" la situación en Minnesota, pero por culpa del sombrero, y se ofrece para mediar en más conflictos.

Por un lado, la guerra en Ucrania, pues considera que podría entenderse con Putin porque "los dos tenemos la misma cara de mala leche". Por el otro, el conflicto abierto en la familia Beckham, aunque considera que "voy a terminar antes con la guerra de Ucrania" porque "es más fácil negociar con Putin que con una spice girl".

