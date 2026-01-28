Eduardo Navarrete y Modesto Lomba recuerdan sus inicios en la moda: "Estaba en una escuela en la que el único chico era yo"

La reportera charla con los diseñadores para conocer qué similitudes y diferencias existen entre sus generaciones sobre la manera que se interesaron por la moda o comenzaron a formarse en diseño.

Thais Villas ha reunido en su sección 'Zetas y boomers' a dos de los diseñadores más reconocidos de nuestro país: Eduardo Navarrete y Modesto Lomba. El primero, como señala la reportera, "tiene 32 años y se mueve por las pasarelas como si hubiese nacido en ellas". "Nuestro boomer", añade Villas, "tiene 63 años y es toda una institución en la moda española".

"¿Qué te gusta del trabajo de Eduardo Navarrete?", pregunta Thais a Modesto Lomba. "Me gusta lo que yo no sería capaz de hacer, realmente, que es lo que él hace, que es colecciones mucho más divertidas, más desenfadadas", señala.

"Somos la antítesis total", señala Eduardo, "Modesto tiene un estilo muy elegante y muy refinado, hace unas presentaciones muy sofisticadas. A mí me gusta todo a lo grande". "Ir a un desfile de Eduardo es como ir a una fiesta", añade Lomba.

Sobre cuando descubrieron que querían dedicarse a la moda, Modesto cuenta que recuerda que él, de pequeño, le hacía vestidos a las muñecas de su hermana. "Mi primer trabajo fue en una sastrería", recuerda.

Navarrete, por su parte, recuerda que su abuela hacía flores y pasaba muchas tardes con ella. "Luego recuerdo comprarme revistas de moda muy joven, que mi madre flipaba porque decía 'el niño va a salir mariquita'", añade.

Modesto con 16 años comenzó a formarse "en una escuela en la que el único chico era yo". El diseñador expone que las escuelas, en ese momento, no tenían nada que ver con las actuales. "Venían de las escuelas de formar para señoritas, para que las señoras, mientras que los maridos acababan la carrera universitaria les enseñaran a coser y a bordar", señala.

Eduardo, por su parte, estudio el bachillerato de arte y después hizo la carrera de diseño de moda. El diseñador se queja que, debido al plan Bolonia tuvo que estudiar incluso economía. "Tengo un contable, no quiero saber todo eso", comenta. Modesto, por su parte, señala que el es "empresario, pero no por devoción". "El Máster en Gestión de Empresas lo he hecho a base de invertir muchas pérdidas de dinero", reflexiona.

Lomba señala que para él "es una gran satisfacción estar, después de casi 40 años". "A mí lo que más ilusión me hace es cuando veo a la gente por la calle con mis cosas", comenta Eduardo, "ahí es cuando yo digo 'guau, lo he conseguido'".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.