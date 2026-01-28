Ana Santos analiza el papel de la mujer en la literatura: "Algunas se metían en conventos para sentirse libres para escribir"

Sandra Sabatés conversa con Ana Santos, ganadora del Premio Espasa de Ensayo 2025, que en este vídeo hace un repaso al papel de la mujer en la literatura en tiempos donde el hombre no quería que supiera leer o escribir.

En su sección 'Mujer tenía que ser', Sandra Sabatés entrevista a Ana Santos, ganadora del Premio Espasa de Ensayo 2025 por 'Sembrar palabras', un libro donde muestra a lo largo de la historia a mujeres que fueron capaces de aprender a leer, a escribir e instruirse a pesar de tenerlo todo en contra.

"Eran mujeres muy valientes, con una gran capacidad intelectual, con deseo de aprender", afirma Santos, que recuerda que en esos tiempos "ningún hombre quería que la mujer aprendiese y que además ocupase un espacio propio que le estaba dando un poder".

La investigación de la escritora arranca en el siglo XVI, en el Renacimiento, donde solo unas pocas mujeres fueron privilegiadas. Estas, señala Ana, fueron "mujeres ricas que podían acceder a la lectura no porque fuesen a colegio, sino porque en sus casas las formaban y podían disponer de bibliotecas".

También lo fueron las monjas, pues señala que "había mujeres que ingresaban en los conventos, como fueron Teresa de Jesús y Sor Juana Inés de la Cruz, para sentirse libres para poder escribir".

La llegada de la Ilustración trajo consigo una idea de progreso, "de hacer sociedades mejores", según la escritora. "¿Por qué no podían participar las mujeres educadas en este empeño de hacer avanzar una sociedad?", se pregunta Ana, que asegura que "la cultura escrita, fundamentalmente, creció a medida que las mujeres fueron pudiendo acceder a leer y a escribir".

