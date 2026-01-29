Un chico afirma que si le dieran 50 euros le durarían cinco minutos: "Salgo de casa y gasto"

El Intermedio ha salido a la calle para preguntar a la gente si suelen ahorrar o, en cambio, son más de gastar. Además, les han preguntado qué harían si les dieran 50 euros.

En España, como indica Sandra Sabates, "ahorrar no sale a cuenta". "Según el Banco de España, los ciudadanos acumulan más de un billón de euros en cuentas bancarias que, prácticamente, no generan ninguna remuneración". Por ese motivo, el Gran Wyoming recomienda a la gente que gaste su dinero. "No dejéis ni telarañas en la cuenta", afirma. El Intermedio ha salido a la calle para preguntar a la gente si son más de ahorrar o de gastar.

La gente afirma que son ahorradores, pero cuando la reportera les pregunta que qué harían si ella les diera 50 euros, las respuestas no van en esa dirección. "Ahora mismo me los gastaba", afirma una mujer, "esta tarde me lo gastaba".

"Media hora o diez minutos me duraría, depende de lo que compre", comenta otra, "si compro un perfume costoso se van en dos segundos". "Si me paso al Zara, por ejemplo, ni un segundo", señala otra. "Y nos invita a un café", añade su amiga.

"Creo que entraría ahora mismo a una tienda y me compraría algo", confiesa una chica, "todo lo que pueda, yo me lo compro". Un chico, por su parte, cree que le durarían cinco minutos. "Salgo de casa y gasto, salgo de casa y gasto...", afirma, "todo el día".

Una joven, incluso, tiene claro qué se compraría con esos 50 euros: "Una chaqueta monísima". Una mujer cuenta que ella invitaría a sus amigas a comer o merendar y se compraría "cualquier cosita". "Se acaban y si nos morimos mañana ¿qué hacemos con ellos? Allí no nos los llevamos", añade. "A mí me gustaría un chico así joven, y eso no se compra", afirma una mujer, entre risas.

