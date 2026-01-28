Pedro Mansilla, sobre el look de Abascal en las primarias aragonesas: "Se ha convertido en el tractorista que va en tractor"

El sociólogo ha analizado los looks de Yolanda Díaz y Ursula von der Leyen. Además, también ha comentado los estilismos que han escogido los líderes del PSOE y Vox en sus intervenciones durante la campaña aragonesa.

El sociólogo y experto en moda Pedro Mansilla vuelve a El Intermedio para hacer uno de sus trajes a nuestro políticos. La primera en someterse a ese análisis es Yolanda Díaz, que, recordó que es la primera vez, desde el año 2008, que el paro baja en España del 10% después de crear 600.000 empleos en 2025.

Mansilla señala que la ministra de Trabajo ha escogido muy bien el color de la chaqueta. "Vestirse de roja es necesario en esta España", indica. En cuanto al lazo que lleva al cuello, el sociólogo cree que está bien de tamaño, "pero el tamaño no es lo más preocupante". "Lamento que haya perdido la oportunidad de que fuese negro, por el accidente ferroviario, o amarillo", indica, "porque ese sí que habría sido la foto del día, sería la bandera de España, y ya va siendo necesario que la izquierda adopte la bandera española".

Por otro lado, estamos en la primera semana de la campaña electoral en Aragón y los líderes nacionales se han volcado en apoyar a sus candidatos. Para el sociólogo, Pedro Sánchez ha escogido un look muy elegante. "De manual de estilista de 'Icon'", expone. "Lleva un jersey negro de lana con cuello vuelto que me recuerda un poco la atmósfera sentimental de los cantautores franceses, lleva unos pantalones entallados como el seductor de la película que se precie y, finalmente, esa cazadora tan, tan elegante".

"Lo veo muy elegante porque ha conseguido romper una imagen que todos tenemos en la mente que en alguna manera conectaba el cordón umbilical con el uniforme con el que el PSOE se iba a hacer campañas electorales", afirma, "que era la cazadora de Derribos Arias con corbata".

En cuanto a Santiago Abascal, en una de sus intervenciones lucía una llamativa gorra. Mansilla expone que con este look "abandona esa imagen que tenemos habitual de él, de señorito con la mano en el pecho". "Ha dejado de ser el caballero que va en caballo para convertirse poco menos que en el tractorista que va en tractor", afirma, "porque ha renunciado a una de sus etiquetas: la de ese cuerpecito que Dios le ha dado".

"Con esa indumentaria que es un poquito más de estilo Ábalos, realmente, me ha dejado desconcertado". "Mantiene una cierta hidalguía con esa gorra, un poco de la familia de las gorras Oxford", señala, "y realmente su propósito es que está dispuesto a vestirse de lo que haga falta, incluso de camionero, por el bien de Aragón".

Por último, la Unión Europea ha firmado un acuerdo comercial con India. "El acuerdo fue presentado por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, el primer ministro indio, Narendra Modi, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen", expone Sandra.

"Toda mi simpatía para este look", señala Mansilla en referencia a Von der Leyen, "refleja una buena patada en las espinillas a Donald Trump". El sociólogo expone que la presidenta de la Comisión Europea "iba vestida de una manera muy característica de su manera de vestir". El experto en moda que, por deferencia a los anfitriones de India, se puso una especie de levita que forma parte de la etiqueta hindú solo para que para la variante masculina.

"Iba vestida un poco a mitad de la mujer que no quiere renunciar a esa exquisitez, a ese atractivo tan exquisito que puede tener una mujer vestida de noche o de o de cóctel, pero, al mismo tiempo aferrándose a una cosa que es muy característica de las mujeres de nuestro tiempo, que es una cierta masculinización", reflexiona.

