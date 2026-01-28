El llanto y la angustia de una mujer con su bebé en brazos al ver cómo el ICE detiene a su primo

Las violentas detenciones en EEUU continúan produciéndose mientras la mujer de Trump envía un mensaje en el que habla de "trabajar juntos para lograr la paz" tras las protestas que se están produciendo en el país.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, muestra la imagen de querer rebajar la tensión con sus matones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Para ello, ha elegido a Melania Trump para dulcificar el mensaje. La esposa del presidente estadounidense ha hablado de "trabajar juntos para lograr la paz".

Sin embargo, mientras envían este mensaje mostrando su disposición a rebajar la tensión, el ICE continúa con sus actitudes violentas y sus detenciones en varios puntos de Estados Unidos.

De hecho, hoy mismo se podía ver cómo una mujer lloraba desconsoladamente con su bebé en brazos al ver cómo los agentes se llevaban detenido a su primo. Otra persona que estaba allí presente grabando lo ocurrido intenta consolarle sin éxito, interesándose por saber quién era la persona a la que se habían llevado.

La detención que se muestra en el vídeo de esta noticia es solo uno de los numerosos momentos tensos que se están viviendo en el país.

Las tensiones en el estado de Mineápolis y todo Estados Unidos por las agresivas políticas de migración de Donald Trump y las recientes muertes de manifestantes a manos del ICE no hacen más que incrementar.

Esta noche, a partir de las 23:00, Ana Pastor llega con un nuevo especial de 'El Objetivo', 'ICE: Los matones de Donald Trump', con un exhaustivo seguimiento de la actualidad en Estados Unidos y las tensiones en el estado de Mineápolis y todo el país.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.