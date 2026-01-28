Antonio Rodríguez, fotógrafo latino en Minnesota, explica que han organizado patrullas vecinales "para cuidarnos del Gobierno"

Antonio Rodríguez, un fotógrafo de origen latino que lleva 17 años en Minnesota, explica a Andrea Ropero las precauciones que está tomando ante el ICE, a pesar de tener la ciudadanía americana.

Antonio Rodríguez es un fotógrafo de origen latino que lleva 17 años en Minnesota. A pesar de contar con la ciudadanía americana, afirma a Andrea Ropero que hay miedo, sobre todo por parte de sus hijas, por las redadas del ICE, sobre todo después del asesinato de Alex Pretti.

En el vídeo sobre estas líneas cuenta que en su barrio "nos estamos organizando varios padres para patrullar, vigilar por si alguien viene y cuidarnos del Gobierno", algo que, reconoce, "es ridículo como suena".

También está tomando precauciones como "poner el seguro del coche" o "ir perfectamente a la velocidad indicada". También ha dejado de salir con sus amigos y siempre lleva consigo su pasaporte y el carnet de conducir que le acredita como ciudadano americano.

En su trabajo han tenido que organizar turnos para recoger la basura, ya que hace dos semanas que no va nadie de limpieza. La empresa, asegura, les ha dicho que "no quieren salir a trabajar o no dicen si les ha pasado algo más".

Antonio asegura sentirse "un poco más seguro" al tener la ciudadanía americana, si bien reconoce que "siento que me van a detener o arrestar por ser marrón". "Es horrible. Defienden mucho la libertad y todo mundo está con una tensión de que esto puede ir a mayores", sentencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.