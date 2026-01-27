El vídeo de David y Victoria Beckham en el que reaparecen con sus hijos en París tras el comunicado de Brooklyn

Victoria Beckham ha sido nombrada Oficial de las Artes y las Letras de París en un emotivo acto en el que ha estado toda la familia Beckham con sus parejas, a excepción de Brooklyn y Nicola Peltz.

Los Beckham han reaparecido en París unidos pero sin Brooklyn Beckham tras su polémico comunicado contra sus padres. Y es que Victoria Beckham ha sido nombrada Oficial de la Orden de las Artes y las Letras por parte de la ministra de Cultura francesa.

En el evento, además de David Beckham, la diseñadora de moda ha estado acompañada por tres de sus hijos: Harper, Cruz y Romeo y las parejas de estos últimos, Jackie Apostel y Kim Turnbull.

Brooklyn Beckham no quiere reconciliarse con sus padres

Después de un tiempo de distanciamiento entre Brooklyn Beckham y su familia, el hijo mayor de David y Victoria Beckham ha explotado a través de un duro comunicado en redes sociales: "He estado en silencio durante años y he hecho todo lo posible para mantener estos asuntos privado".

"Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han impreso", ha escrito el mayor de los Beckham, que ha asegurado que no quiere reconciliarse con su familia: "No me dejan controlar, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida".

"Recientemente, he visto con mis propios ojos hasta dónde llegan para difundir innumerables mentiras en los medios, la mayoría a costa de gente inocente, para preservar su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz", ha asegurado Brooklyn, que ha destacado que sus padres le intentaron "presionar y sobornar" para que renunciara a su nombre. "Ante mi negativa no me han vuelto a tratar igual. Mi familia valora la promoción pública y los patrocinadores por encima de todo, la marca Beckham es lo primero", ha criticado el joven, que ha afirmado que creció "con una ansiedad abrumadora".