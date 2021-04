La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado en su entrevista en El Intermedio la necesidad de "tender puentes" como el que unifica al Ejecutivo de coalición: "Nuestro país quiere que nos entendamos".

En este sentido, se ha mostrado "segura" de que el Gobierno aguantará toda la legislatura: "Demostremos que estamos en política para cambiar la vida de la gente, no para hacer ruido ni montar el espectáculo que ayer sufrimos en el congreso de los diputados", ha espetado la vicepresidenta en relación a la actitud de Pablo Casado: "Creo que lo que hizo de gritar e insultar es todo menos la política. Me gustaría que hubiera debates de verdad, me gustaría escuchar qué plantea", ha explicado.

Así, ha afirmado que llegó a sentirse "espantada": "Estaba gritando, y es un espectáculo bochornoso cuando tenemos a gente que lo está pasando fatal".

Por qué un ERTE nunca puede desembocar en un ERE

La ministra de también ha reconocido en su entrevista en El Intermedio que tras la pandemia podrá haber despidos, pero ha aclarado que los ERTE son un mecanismo individual y los ERE un despido colectivo, por lo que "nunca se iría de uno a otro". Puedes escuchar su explicación al completo en este vídeo: