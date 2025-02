María Galiana se sincera con Sandra Sabatés: "No soy una mujer de acción, soy más bien de aguante"

Sandra Sabatés entrevista en su sección 'Mujer tenía que ser' a María Galiana. La icónica actriz, conocida por su papel en 'Cuéntame' donde interpretaba Herminia, comparte en El Intermedio su lado más personal, recuerda su pasado como profesora y habla de su presente y futuro sobre las tablas del teatro.

"No soy una mujer de acción, soy más bien de aguante", así se define María Galiana cuando Sabatés le pregunta de dónde saca la fuerza para seguir sobre el escenario a su edad. "Si me duele, me aguanto. Llevo años viviendo con el dolor, que es la artritis. A todos los viejos nos duelen las cosas, pero los mando a tomar viento. Porque si no, no puedo hacer lo que más me gusta, que es trabajar", se sincera la actriz.

Galiana recuerda con una gran sonrisa su etapa como profesora: "La enseñanza es comunicación", apunta. Y destaca especialmente la importancia de "conseguir algo que hoy en día está muy de capa caída, que es que los alumnos se formen, que aprendan a pensar".

Sin embargo, reconoce que ha llegado a la conclusión de que lo que más le gusta en la vida es actuar. Para la actriz, da igual si es en el teatro, en el cine o en la televisión, ya que, en su opinión, todos los actores deberían "tener todas las posibilidades" y "servir para todo".

Sobre los avances en materia de feminismo en las artes escénicas, María Galiana asegura que le "parece fundamental que por fin haya un tono de igualdad", pues para ella eso es precisamente lo que define el feminismo.

Disfruta de la entrevista completa en el vídeo de El Intermedio.