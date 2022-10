En San Fernando (Cádiz) quieren una movilidad más amable. El consistorio se ha puesto las manos a la obra para frenar los insultos machistas al volante con multas de hasta 100 euros, pues aseguran que el 50% de las mujeres han soportado estos calificativos frente al 15% de los hombres.

Y así lo confirman en la calle. "Mujer tenía que ser", expresa un ciudadano que confiesa que alguna vez lo ha dicho. A su lado, otro señala que él no lo ha dicho nunca pero sí que lo ha escuchado de otros. "Cuando ves una maniobra hecha malamente, lo primero que dices es eso: mujer tenía que ser", confiesa una persona mayor de un bar.

No es una percepción de ellos, también de las conductoras. "Me han llegado a ofrecer que me aparcaban el coche", recuerda una. "Mujer tenía que ser, qué lenta eres", expresa al hacer memoria otra joven. Se trata de una desigualdad que a muchos les suena y que muchas rechazan.

"Las mujeres conducimos igual o mejor que los hombres", asegura una joven en la calle. "Hay hombres que conducen muy mal y no por eso se les dice la mítica frase", critica otra. Un chico a su lado coincide: "No pienso que por ser mujer tengas que conducir peor".

Así, el artículo 286 de la nueva Ordenanza Municipal para una Movilidad Amable y Sostenible que ha aprobado el pleno del Ayuntamiento de San Fernando busca disuadir y sancionar estos comportamientos sexistas. Conrado Rodríguez, concejal de Presidencia del Ayuntamiento de San Fernando, explica que esta ley recoge sanciones de tipo leve que podrían ascender hasta los 100 euros en estos casos.

Sin insultos y más respetuosa, en San Fernando quieren conseguir una movilidad más amable.