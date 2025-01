Sandra Sabatés e Isma Juárez sorprenden a Wyoming comiendo grillos fritos: "Son como el marisco para gente con carisma"

Después de su visita a Madrid Fusión, una de las ferias gastronómicas más importantes del país, Isma Juárez aparece en el plató de El Intermedio con un tupper. Pero, para sorpresa de El Gran Wyoming, lo que hay en su interior es algo muy diferente a lo que se espera: los chapulines, es decir, grillos fritos.

"Esto es como el marisco, pero para gente con carisma, que no tiene complejos", asegura Isma Juárez al presentador de El Intermedio, que no da crédito de lo que está viendo. "Que lo prueba Sandra Sabatés primero", destaca Wyoming, que pasa el plato con los grillos a su compañera: "A ver, cómete uno, Sandra". "Ostras", afirma la presentadora sorprendida, que toca uno de los grillos ante las risas de Wyoming, que exclama: "¡Lo toca a ver si le muerde!, ¡pero que están ya fritos!".

"¡Venga!", grita Sandra Sabatés mientras se mete un grillo frito en la boca y exclama: "¡Ya está!". "Pues no está mal", destaca la periodista, que pide a Wyoming que lo pruebe. "No puedo, sería como saltarme la dieta", bromea Wyoming mientras Isma Juárez no para de comérselos.