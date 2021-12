María Galiana charla con Gonzo en Salvados sobre su carrera como actriz tras jubilarse a los 65 años de su otra pasión: la docencia. La conocida actriz confiesa que es "bastante vanidosa": "Soy vanidosa seria. Es decir, yo sé que soy muy buena y me gusta que me lo reconozcan, pero no me lo creo".

María Galiana lleva muchos muchos años en la televisión en la histórica serie 'Cuéntame', donde su personaje, Herminia, la ha convertido en una persona muy querida en España. Galiana tiene la imagen de la abuela de España, pero ¿realmente le gusta? "No, no me gusta", responde a Gonzo, al que le explica que para ella "ha sido como actriz la gran decepción". En el vídeo principal de esta noticia explica el motivo.

"Fue la cosa más injusta que he visto en mi vida"

Gonzo sorprende a María Galiana al llamar en plena entrevista a uno de sus compañeros de 'Cuéntame', Juan Echanove, del que la propia actriz habla como si fuera un hijo. Además, Galiana confiesa la indignación que sufrió con un histórico capítulo de 'Cuéntame'. Descúbrelo en este vídeo.