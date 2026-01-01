Una madre de barrio rico revela los veranos de sus hijos: "De campamento a Polonia o Alemania"

¿Cómo pasan los padres y las madres el verano con sus hijos? Thais Villas lo descubrió al conversar con familias de un barrio rico y de un barrio obrero, mostrando las diferencias en cómo organizan las vacaciones.

En una temporada pasada de El Intermedio, Thais Villas se desplazó a un barrio rico y a un barrio obrero para conocer cómo las familias organizaban el verano de sus hijos. En el barrio rico, una madre explicó que recurrían a campamentos o contrataban personal para cuidarlos: "Hemos echado mano de un campus o hemos contratado a alguien para que los cuide", afirmó. Otra mujer añadió que sus hijos eran scouts en Europa y pasaban 15 días en verano en Alemania o Polonia: "Todo eso carísimo, casi mejor que hubieran seguido en el colegio, aunque tampoco era barato".

Sin embargo, en el barrio obrero, la realidad es muy distinta. Una madre contó que sus hijos eran cuidados por la abuela y, al ser preguntada sobre contratar a alguien, respondió: "Ni loca, ¿con el sueldo que tenemos? De 800 euros". Otra familia explicó que ni los abuelos podían encargarse de los niños por su edad, así que tuvieron que organizarse entre ellos: "Él trabaja por la mañana y yo por la tarde; y he reducido mi jornada para que nos dé tiempo".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.