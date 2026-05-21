'Dora la conservadora', sobre la decoración para la visita del papa: "El dinero hay que gastarlo en él y no en abortos"

Cristina Gallego se convierte un día más en la colaboradora más ultraconservadora de El Intermedio. Como es habitual, la acompaña Dani Mateo convertido en su inseparable 'Mono Botas'.

'Dora la Conservadora' vuelve a El Intermedio para recorrer la geografía de nuestro país buscando las noticias más destacadas de la derecha. Junto a ella, como siempre, está el 'mono Botas'. La primera parada de este dúo tan particular es Guadalajara.

"¡Qué vergüenza!", se queja la colaboradora, "No hay nada más que tetas en el museo". 'Dora' explica que los alumnos de la Escuela de Arte han hecho una exposición llamada 'Alonso Cano like a virgin'. "Consiste en vestir a gente de vírgenes sadomaso Madonna Style", explica, "menos mal que los abogados cristianos les han denunciado por blasfemos". 'Botas' explica que esa exposición no es blasfema, "es arte que parte de un cuadro de Alonso Cano que los alumnos han tomado como inspiración para hacer trajes y fotos con una estética a lo Madonna".

Su siguiente parada es Sevilla, en concreto Aznalcázar, donde la Casa de Alba tiene una finca que está "en el punto de vista de los ecologistas". "Acusa a la Casa de Alba de haber estado robando agua del Parque Nacional de Doñana porque no tenían licencia para usar unos pozos", cuenta 'Dora'. Por ese motivo, han sido denunciados por pirateo de agua y delito ambiental.

"Por suerte, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir les ha autorizado a regularizar los pozos y ellos, claro, han pedido al juez que archive el caso", añade. 'Botas' le cuenta a la ultraconservadora que la Guardia Civil ha expuesto que han sacado de esos pozos 6.600 litros de agua de modo ilegal "y valoran el daño ambiental en más de un millón de euros".

"Ya lo veis, niños, en España los comunistas quieren legalizar a los negritos y a los moritos, pero no a los pocitos", comenta 'Dora, "de los pozos sacamos agua, pero ¿qué sacamos de los inmigrantes? Inseguridad en nuestras calles y casas okupadas".

La última parada de la pareja es Madrid, donde su alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado cómo será la decoración de la ciudad para la visita del papa León XIV. "Pancartas, carteles, flores... todo amarillo", cuenta la colaboradora, "del color de la bandera del Vaticano y de las cosas buenas: la bandera de España, el huevo frito y el color del pelo de Esperanza Aguirre".

"Aunque los rojos os digan lo contrario, el dinero hay que gastárselo en el papa y no en abortos", afirma 'Dora'. La colaboradora cuenta a 'Botas' que ya tiene todo preparado para la visita del sumo pontífice: "Una vela para la vigilia, una guitarra para cantar el Padre Nuestro y un táser por si se me acerca alguien con un pañuelo palestino".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido