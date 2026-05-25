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Análisis

Juan Luis Arsuaga afirma que en una tribu sapiens "Ábalos sería una persona muy querida"

El paleontólogo y antropólogo ha analizado varios ítems, como la corrupción política o la figura del exministro de Transportes, desde el punto de vista de la biología y la antropología.

El paleontólogo y antropólogo ha analizado varios ítems, como la corrupción política o la figura del exministro de Transportes, desde el punto de vista de la biología y la antropología.

Thais Villas se ha reunido con el antropólogo y paleontólogo Juan Luis Arsuaga que acaba de lanzar el libro 'La respuesta'. La reportera comparte varios "ítems actuales" con el escritor para que él dé su punto de vista desde la antropología y la biología.

El primero es la corrupción política. El antropólogo responde que siempre ha habido, "pero, el dinero, el afán por el dinero, eso siempre me ha sorprendido". "Puedo entender lo de los piratas, un cofre lleno de oro", explica, "es una cosa física". "Pero es que ahora te hacen una transferencia", añade, "es una corrupción por transferencia bancaria". "He llegado a la conclusión de que el dinero es lo de menos y que se trata de lo de siempre: estatus y poder, y eso sí que es muy antiguo", afirma.

Villas también le pregunta por José Luis Ábalos. "Es un personaje que me cae bien", confiesa, entre risas, "me resulta simpático". "Es corrupto, aparentemente", añade. "¿En una tribu sapiens habría un tipo como Ábalos?", pregunta la reportera.

"En una tribu sapiens a lo mejor Ábalos sería una persona muy querida", afirma, "es que Ábalos vive en una sociedad en la que existe el dinero, pero, imagínate en el paleolítico". "A lo mejor era una persona entrañable, muy querida por todo el mundo, porque no había transferencias...", concluye.

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