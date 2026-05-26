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Aguirre, Aldama y Alvise, contra la corrupción

Dani Mateo, al ver a Alvise y Aldama en la protesta contra el Gobierno: "Es como ver en una mani del 8M a Trump y Epstein"

"Es la primera vez que en una manifestación contra la corrupción vimos a auténticos especialistas en la materia como Aldama y Alvise", comenta Dani Mateo sobre la protesta del pasado fin de semana de la extrema derecha contra el Gobierno.

"Es la primera vez que en una manifestación contra la corrupción vimos a auténticos especialistas en la materia como Aldama y Alvise", comenta Dani Mateo sobre la protesta del pasado fin de semana de la extrema derecha contra el Gobierno.

"Hay gente a la que le da un poquito igual la educación y la vivienda y tiene prioridades más importantes, como por ejemplo acabar con el Gobierno de Sánchez", comenta Dani Mateo.

El colaborador de El Intermedio analiza la manifestación organizada por la extrema derecha el pasado fin de semana para protestar contra el Gobierno.

"Es la primera vez que en una manifestación contra la corrupción vimos a auténticos especialistas en la materia como Aldama y Alvise", lo que según Dani sería como "ver en una mani del 8M a Donald Trump y a Jeffrey Epstein".

A la cabeza de la marcha iba Esperanza Aguirre, "la khaleesi del liberalismo español", según Dani, para el que "no es madre de dragones, pero sí de muchas ranas".

Sea como fuere, apunta el colaborador, en la protesta "nadie pedía prisión ni para Alvise, ni para Aldama, ni siquiera para las ramas de Aguirre, solo para Zapatero". Así lo hacía Santiago Abascal que, considera Dani, "tal vez solo quería que Zapatero fuera a prisión porque se está más calentito en la sombra".

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