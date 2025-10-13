Juan José Millás reflexiona con Thais Villas sobre la vejez: "Hay un momento en la vida en el que miras al espejo y ves al muerto que serás"

Thais Villas entrevistaba al escritor en la pasada temporada de El Intermedio para hablar con él sobre la vida y la muerte. Juan José Millás aseguraba que no tiene miedo a envejecer y desvelaba que había empezado a hacer pilates... y dejado el gin-tonic.

Como manda esta tradición anual, Thais Villas se reúne en este programa de la pasada temporada de El Intermedio con Juan José Millas, uno de los personajes más entrevistados por la periodista. La excusa para volver a verse esta vez es la presentación de un nuevo libro, titulado 'Ese imbécil va a escribir una novela'. "Y el protagonista se llama Juan José Millás", observa Villas. La pregunta está clara: "¿Qué hay de realidad?". "Todo es realidad, en la medida en la que la fabulación también es realidad", responde él sin aclararlo demasiado en el vídeo sobre estas líneas.

"Yo te veo muy bien, Juanjo", le dice Thais, admirada por su figura y su "estilo vaquero y juvenil con ganas de vivir". "Estoy en ese punto absolutamente... o finjo estarlo", se justifica entre risas. Es en este punto cuando desvela algo que deja con la boca abierta a la reportera: hace pilates, camina hora y media todos los días y evita el sofá a toda costa para no sentarse. "Procuro leer mucho, leer es muy importante", recalca, y además hace hincapié en que ya solo bebe té, nada de gin-tonic. "Lo dejé hace tres o cuatro años, pero no lo echo de menos, porque te compensan", afirma.

Y es que, según Millás, "los placeres de la vejez son menos intensos, pero más duraderos". Algo que deja entrever en su nueva novela. "¿Te da miedo envejecer?", quiere saber Thais. "No, a envejecer te acostumbras, porque vas poco a poco. Lo que pasa es que entras en un país en el que todo es distinto", reflexiona. "Hay una edad, alrededor de los 60, que uno empieza a preguntarse qué clase de viejo serás. Entonces, hay una etapa de la vida en la que te miras al espejo y empiezas a ver al viejo que serás. Todavía no está, pero tú ya lo empiezas a ver", explica.

"Pero hay otro momento posterior en el que te miras al espejo y ves al muerto que serás. Ya te imaginas en el atáud, muy serio. Ya estoy preparando al muerto", reconoce el escritor, quien recuerda una anécdota con la madre de Almodóvar que puedes escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. "Me gustaría que el tanatopráctico me dibujara con una sonrisa un poco irónica", confiesa. Juan José Millás no quiere ser un muerto serio.

