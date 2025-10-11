Ángela Claverol, presidenta de Amama, considera que el plan de choque Moreno Bonilla "llega tarde"

Andrea Ropero ha podido hablar con la presidenta de la asociación que destapó el caso del error de los cribados de cáncer de mama en Andalucía. Como expone Claverol, todavía no saben cuántas mujeres están afectadas.

Tras el escándalo que ha estallado en Andalucía debido a los errores en los cribados de cáncer de mama, Andrea Ropero se ha desplazado hasta esta comunidad autónoma para hablar con Ángela Claverol, presidenta de la Asociación Amama que destapó el caso.

Todavía no se sabe con seguridad el alcance del error y, como señala Ángela, tampoco saben dónde está el fallo "ni que hayan llamado a una sola mujer para hacerse la prueba". Sobre el plan de choque anunciado por Juan Manuel Moreno Bonilla, Claverol manifiesta que quiere "tener esperanza". "Como tampoco ha cumplido lo anterior de llamar a todas las mujeres, ni de hacerles las pruebas todavía...", expone.

"Llega tarde todo esto", manifiesta. La asociación, además, ha anunciado que va a emprender acciones legales contra la Junta de Andalucía. "Habrá una demanda colectiva, hay demandas por negligencia, estamos desbordadas", se lamenta. "El problema no es el consejero que ponga, el problema es del Sistema Andaluz de Salud entero", añade.

Sobre las mujeres afectadas, Ángela cuenta que están "abatidas y derrotadas". "Hay una frase que dijo una compañera que a mí se me ha grabado: 'Acepto tener cáncer si me ha tocado, pero no en un estadio tan avanzado porque no me hayan llamado'", expone.

