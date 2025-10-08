Thais Villas da la mano a una señora cuando le cuenta a qué edad perdió la virginidad: "Esto es un titularazo"

Mientras José explica que perdió la virginidad cuando se casó, María José confiesa que lo hizo antes, a los 20 años. "Era una adelantada a mi época", explica la mujer a Thais Villas en este vídeo de El Intermedio.

Si algo diferencia a las nuevas generaciones de nuestros mayores es la educación sexual que han recibido. Por eso, Thais Villas se ha ido a un centro de día para saber qué sabían de sexo en su juventud. Y es que en 2025 la edad media para perder la virginidad está en 16 años, ¿se parece a lo que vivieron ellos en su época?

"No, también había casos, pero muy pocos", asegura Emiliano, que afirma que en la actualidad igual "hay demasiado". Algo que comparte su compañero, José, que insiste en que ahora "hay demasiado desmadre": "No hay respeto, hacen lo que quieren".

Por su parte, otro hombre que también se llama José recuerda que él perdió la virginidad cuando se casó "a los 22 años": "Y antes dos velas y se acabó". Por su parte, su mujer, María José, explica que ella tuvo relaciones sexuales por primera vez a los 20 años. "Pero esto es un titularazo", destaca Thais Villas en el vídeo, donde la mujer explica que era "muy adelantada" a su época.

"Pues yo me alegro, venga hija, dame la mano", celebra Thais Villas en el vídeo.

